Huisdierensticker gratis af te halen 28 augustus 2018

Inwoners van Knokke-Heist kunnen vanaf nu een gratis huisdierensticker afhalen aan het onthaal van het stadhuis op het Alfred Verweeplein en in het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein. De sticker helpt de hulpdiensten om in nood te weten hoeveel honden, katten of andere huisdieren er in de woning aanwezig zijn. Op die manier weet de brandweer meteen naar welke 'inwoners' ze extra op zoek moeten gaan. Voor een optimaal effect van de sticker, hangen mensen die best op aan de voordeur of het raam aan de straatkant. (MMB)