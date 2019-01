Huisbaas wil niet opdraaien voor herstellingswerken: na 128 jaar komt einde aan ribbetjes à volonté van ‘t Hespekotje Mathias Mariën

15 januari 2019

20u20 0 Knokke-Heist Na 128 jaar sluit bistro ‘t Hespekotje in Knokke-Heist, vooral bekend voor de ribbetjes à volonté, definitief de deuren. “De eigenaar weigert de vele gebreken in het pand te herstellen. Het is met pijn in het hart, maar we kunnen niet anders dan stoppen”, zucht uitbater Marc Degroote (53).

Liefhebbers van ribbetjes kennen al sinds jaar en dag de weg richting ’t Hespekotje langs de Heistlaan. Elke donderdag bieden uitbaters Marc Degroote en Sabrina Steyaert ze à volonté aan voor 10 euro. Het concept is een gigantisch succes en lokt wekelijks een volle zaal.

Op 22 april sluit de zaak langs de Heistlaan evenwel definitief de deuren. De reden is even opvallend als zonde: een dispuut met de huisbaas. De eigenaar, een Nederlander, weigert te investeren in het vervallen pand en wil het nu te koop aanbieden. “Enkele maanden geleden zijn de waterleidingen in de zaal gesprongen. De eigenaar trok duizenden euro van de verzekering, maar wil geen nieuwe vloer leggen. Hij steekt het geld liever in eigen zak. We zitten nog steeds op een tijdelijke, betonnen ondergrond. Ook op andere plaatsen zijn er problemen met de leidingen. Als huurders zouden we zélf opdraaien voor de kosten. Voor ons is dat onaanvaardbaar. Zeker omdat ook de rest van het pand gebreken vertoont. Van bedrijfszekerheid is geen sprake”, zegt Marc Degroote.

Net nieuwe toog besteld

Voor Marc en Sabrina betekent de verplichte sluiting alvast een fikse financiële kater. Eind december bestelden ze nog een nieuwe toog op maat. Prijskaartje: 24.000 euro. “Annuleren was geen optie meer. Gelukkig konden we nog 18.000 euro recupereren, maar er blijft natuurlijk een gat van 6.000 euro die volledig verloren is. Na de sluiting zullen we zoveel mogelijk meenemen. Al zullen we spijtig genoeg ook heel wat moeten achterlaten. We hebben immers zelf al heel wat aanpassingen gedaan op eigen kosten. Jaren geleden plaatsten we een volledig nieuwe veranda. Geen eurocent heeft die man daarvoor moeten betalen. Het bewijst dat we van goede wil zijn. Jammer genoeg komt dat niet van twee kanten”, aldus Marc.

128 jaar

Een overnemer voor ’t Hespekotje komt er niet. Erg jammer, want de zaak kent een lange geschiedenis. ’t Hespekotje bestaat al sinds 1890 en is zo al 128 jaar een begrip in Knokke-Heist en omgeving. “Wij zijn de zesde uitbaters en staan sinds 1991 aan het roer”, zeggen Sabrina en Marc. “Destijds namen we de zaak over als café. Het begon met een boterham met hesp en geleidelijk aan zijn we geëvolueerd naar een bistro, waar de grill met houtskool en uiteraard de ribbetjes centraal staan.”

Nieuwe bistro

Marc en Sabrina hoopten ’t Hespekotje nog 12 jaar open te houden tot hun pensioen. De - bijna verplichte – sluiting betekent evenwel niet het einde van hun horecaleven. “We hebben de ambitie om een nieuwe bistro uit de grond te stampen. Al zal ons concept wel veranderen. Langs de Heistlaan hadden we geen buren en konden we zonder zorgen onze feestzaal verhuren, waar de muziek luid stond. Op een andere locatie wordt dat moeilijk. Ook een grill in de zaal zetten, wordt geen evidente opgave. Het wordt dus waarschijnlijk iets verfijnder dan ’t Hespekotje. Maar geloof me: het liefst hadden we het huidige concept gewoon verdergezet op dezelfde locatie”, zegt Marc, die de volledige inboedel van het restaurant nu te koop aanbiedt.

Wie interesse heeft, kan terecht op de website www.hespekotje.be voor meer informatie.