Honden (en baasjes) dollen laatste keer op strand 13 maart 2018

De laatste hondenstrandloop in Knokke-Heist heeft honderden baasjes en viervoeters gelokt. Het was het laatste weekend van het seizoen dat honden tijdens de dag zijn toegelaten op het strand. De voorbije weken slaagde de organisatie erin om tal van geïnteresseerden naar Knokke te halen. Veel was te danken aan Tudor, de ondertussen bekendste labrador uit de wijde omgeving. Zondagmiddag bleek het initiatief een schot in de roos.





De baasjes genoten van een duinenwandeling en konden met hun dier trucjes leren bij begeleiders van de hondenschool. Vanaf 15 maart zijn honden tot na de zomer niet meer toegelaten op het strand. (MMB)