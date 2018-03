Honden aan de macht op strand van Knokke-Heist 08 maart 2018

02u44 0 Knokke-Heist Het strand van Knokke-Heist wordt zondag 11 maart voor de laatste keer dit 'hondenseizoen' omgetoverd tot een hondenstrand. Met 'De laatste hondenstrandloop' willen de organisatoren geld inzamelen voor het goede doel: de straathonden in Sri Lanka.

Gezicht van het evenement is Tudor de labrador. De bruine viervoeter uit Brugge zet zich samen met baasje Nicolas Compernolle in voor diverse goede doelen. "Vanaf 15 maart mogen de honden voor een tijdje niet meer op het strand. Tijdens het laatste weekend willen we zoveel mogelijk baasjes en hun viervoeters samenbrengen in Knokke", zegt Nicolas Compernolle. Er zijn tal van activiteiten gepland. Zo is er een wandeling door het Zwin, een snuffeltocht door de duinen en er zijn demonstraties van hondenscholen. Ook een photoboot wordt voorzien om de herinneringen op de gevoelige plaats vast te leggen. Het evenement vindt zondag plaats aan Surfers Paradise. Alle info is terug te vinden op de Facebookpagina 'De laatste hondenstrandloop - Knokke'.





(MMB)