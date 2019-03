Hofleverancier Daniel Ost opent permanente winkel in Knokke-Heist MMB

01 maart 2019

08u44 0 Knokke-Heist Na de succesvolle winter pop-up afgelopen najaar, opent hofleverancier Daniel Ost vanaf 30 maart een permanente boutique in de Dumortierlaan 141 in Knokke-Heist.

In de exclusieve zaak vinden liefhebbers van het huis het prachtige assortiment bloemen en boeketten terug waarvoor Ost wereldvermaard is. Daarnaast is er ook ruimte voor exclusieve decoratie, die de kustbezoekers ongetwijfeld zal inspireren om hun interieur nog dat beetje extra te geven. Naar goede gewoonte verzorgt het team van Daniel Ost nog steeds de aankleding van evenementen voor particulieren en bedrijven. De winkel zal geopend zijn op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u tot 18u, op zondag van 11u tot 18u. Tijdens de zomermaanden (juli/augustus): elke dag van 9u tot 18u30.