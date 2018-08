Hoekestraat dicht tijdens werken 21 augustus 2018

02u39 0

In opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) Knokke-Heist sluit een aannemer deze week een riool aan in de Hoekestraat ter hoogte van huisnummer 10. Tijdens de werken is de rijbaan ter hoogte van de werfzone afgesloten voor het autoverkeer. De Boterbloemstraat, Papaverstraat, Sint-Niklaasstraat, Weitmansstraat, Bosrankstraat en de Hoekestraat vanaf huisnummer 10 tot aan de Dudzelestraat zijn enkel via de Dudzelestraat bereikbaar. De Hoekestraat tussen Dorpsstraat en huisnummer 10 is alleen via de Dorpsstraat toegankelijk. (BHT)