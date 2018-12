Hoe word je een 'levend model' (in zeven lessen)? Mathias Mariën

10 december 2018

Sinds dit schooljaar organiseert MAAK, de Open Academie voor Kunsten in Knokke-Heist een pakket kortlopende cursussen voor iedereen die wil proeven en ontdekken. De eerste cursus van het voorjaar van 2019 wordt levend model. In 7 sessies (van 1 februari tot 15 maart 2019) leer je een unieke manier van kijken door te tekenen naar model. De inschrijvingen voor deze cursus starten op dinsdag 11 december 2018. De volledige cursus bedraagt 85 euro (met een Uitpas betaal je € 75). Daarnaast programmeert MAAK de komende maanden bestaande toppers zoals pop(up)koor en ukelele, en enkele nieuwe cursussen, zoals camera obscura, dans, samen zingen met je kleuter en grafiek. Binnenkort lees je er meer over op http://maak.knokke-heist.be/