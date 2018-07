Hippe pop-up promoot gerechtjes: "Ideaal om te instagrammen" 04 juli 2018

02u38 0 Knokke-Heist Op de Zeedijk van Knokke kan je nog de hele zomer genieten van originele gerechten in de nieuwe pop-up 'Chez'. Het trendy decor en de presentatie van de maaltijden zijn ideaal voor hippe foto's op Instagram, zeggen de oprichters zelf.

Chez is een gloednieuw, culinair pop-upconcept aan de Belgische kust en kan je het best beschrijven als een mix tussen een pop-up food market en trendy aperobar. "Zonder twijfel wordt Chez meteen ook de nieuwste culinaire hotspot in Knokke voor foodies die op zoek zijn naar lekker, instagrammable en gezond", zegt oprichter Emm Verheyden. "Bij ons ontdekken mensen de nieuwste food trends, maar evengoed proeven ze de coolste hypes wat betreft cocktails en healthy drinks. We lanceren niet alleen een gloednieuw food concept, maar laten Knokke deze zomer meteen ook kennismaken met alles wat hot and happening is op internationaal niveau. Neen, hier staan geen gin of wodka op het menu, maar maderista, een cocktail op basis van madeira, huisgemaakte limonades en vermouth van Kiss My", aldus Verheyden. Een kleine blik op de menukaart leert bovendien dat het aanbod sterk verschilt van andere zaken aan de kust. Zo is er de 'Wurger', de gezonde opvolger van de hamburger: een hartige wafel van butternutpompoen en speltmeel met daartussen een bioburger. Bestellen gebeurt aan een centrale toog. Daarna ga je zitten in de lederen zetels op het terras, in de strandstoelen of in de hangmat. Chez is nog open tot 30 september, elke dag van 9 tot 21 uur. (MMB)