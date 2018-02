Hinder in Natiënlaan 03 februari 2018

03u08 0

De laatste fase in de voorbereidende werken voor de nieuwe rotonde in de Natiënlaan, ter hoogte van de Kalvekeetdijk, start maandag. Deze werkzaamheden situeren zich in de rijrichting van Knokke vanaf de Kalvekeetdijk tot aan huisnummer 213 (aan handelszaak Van Marcke). Tijdens de weekdagen zal het verkeer ter hoogte van de werken alleen kunnen gebruikmaken van de linkerrijstrook. De werken duren tot eind februari. (MMB)