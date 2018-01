Hinder door werken 27 januari 2018

Vanaf maandag tot uiterlijk 9 februari 2018 voert een aannemer verscheidene rioolaansluitingen uit ter hoogte van het nieuwbouwproject in de Westkapellestraat, tussen de Leenstraat en de Onderwijsstraat in Westkapelle. Tijdens de wegwerkzaamheden is de Westkapellestraat tussen de Leenstraat en Onderwijsstraat afgesloten voor het verkeer. Ook het fietspad is in dit gedeelte van de Westkapellestraat niet toegankelijk voor fietsers. Voetgangers kunnen enkel gebruik maken van het voetpad langs de noordelijke zijde tussen de Noordstraat en Onderwijsstraat. In de Leenstraat, tussen Westkapellestraat en Albrecht Rodenbachstraat is er, met uitzondering voor (brom)fietsers, éénrichtingsverkeer van toepassing met als toegelaten richting vanaf de Westkapellestraat naar de Oud-strijdersstraat. (MMB)