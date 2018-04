Hinder door werken 06 april 2018

02u45 0 Knokke-Heist Vanaf maandag 16 april tot en met vrijdag 27 april worden er herstellingswerkzaamheden uitgevoerd aan de rijweg in de Maurice Maeterlincklaan in het Zoute in Knokke.

Het is er verboden om stil te staan en te parkeren en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is doorgaand gemotoriseerd verkeer niet mogelijk.





Omleiding

Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten vanaf de Noordzeelaan tot aan de werfzone. Het kruispunt met de Konijnendreef blijft open. Er is een omleiding voorzien via Zoutelaan, Konijnendreef, Koningin Astridlaan en Prins Karellaan (en omgekeerd). Tijdens de uitvoering van de werken blijven de trottoirs steeds toegankelijk voor voetgangers en fietsers.





(MMB)