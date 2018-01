Hinder door werken 02u43 0

Op maandag 15 januari start een aannemer met het uitvoeren van een rioolaansluiting in de Dorpsstraat in Westkapelle ter hoogte van het huisnummer 113 tussen de Veldstraat en Valeriaanstraat. Afhankelijk van het weer zijn deze werkzaamheden gepland tot 19 januari 2018. Tijdens de duur van de werken is de rijweg ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer komende uit de richting van Brugge wordt omgeleid via de Dudzelestraat in de richting van de nieuwe rotonde met de Natiënlaan (N49). Het verkeer uit de richting van Knokke en Sluis wordt ter hoogte van de Hoekestraat omgeleid naar de Dudzelestraat. In de Dorpsstraat, tussen de Hoekestraat en Dudzelestraat, is er tijdens de werkzaamheden enkel plaatselijk verkeer toegelaten. (MMB)