Hinder door werken in Westkapellestraat, Nieuwstraat en Spelemanstraat

09 januari 2019

Een aannemer is opnieuw gestart met de verdere aanleg van een persleiding in de Westkapellestraat in Knokke-Heist vanaf de Waterstraat tot voorbij de Spelemanstraat en in een gedeelte van de Nieuwstraat en Spelemanstraat. Ter hoogte van de werkzone in de Westkapellestraat wordt het fietspad overdag, tijdens de werkuren, ingenomen. De fietsers worden plaatselijk omgeleid via een afgebakende strook op de rijbaan. De beurtelingse doorgang van het autoverkeer wordt door middel van werfverkeerslichten geregeld. Voor het plaatsen van deze persleiding worden volgende straten tegenaan de Westkapellestraat afgesloten:

• de Waterstraat op 8 en 9 januari 2019;

• de Nieuwstraat van 8 tot 11 januari 2019

• de Spelemanstraat van 14 tot 18 januari 2019