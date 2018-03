Hinder door werken in Hazegrasstraat 20 maart 2018

In opdracht van Oostkustpolder moet een aannemer een persleiding aanleggen die de Hazegrasstraat in Knokke-Heist zal dwarsen ter hoogte van het Jagerspad. Nog tot vrijdag 30 maart zal daarom de Hazegrasstraat ter hoogte van het Jagerspad afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. Er zal tot aan de werfzone in de Hazegrasstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Er zijn omleidingen voorzien vanaf het Oosthoekplein via Paulusstraat - Graaf Jansdijk - Hazegrasstraat en vanaf de rotonde met Retranchementstraat via Hazegrasstraat - Graaf Jansdijk - Paulusstraat.





In de Graaf Jansdijk, tussen Hazegrasstraat en Paulusstraat, zal tijdelijk het verbod van doorgang opgeheven worden, met uitzondering van plaatselijk verkeer. (MMB)