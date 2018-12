Hinder door werken in de Monnikendreef MMB

10 december 2018

15u42 0

Nog tot donderdag 14 december breekt een aannemer de rijbaan open in de Monnikendreef in Knokke ter hoogte van de huisnummers 37-37A om een rioolaansluiting uit te voeren. Er is een omleiding voorzien via De Koekoekstraat, Patrijzenstraat en Kalvekeetdijk. Verkeer vanuit de richting van de Sluisstraat wordt omgeleid via de Koekoekstraat – Monnikendreef – Sacramentstraat en Kalvekeedijk.