Hinder door rioleringswerken 01 februari 2018

02u35 0

De aannemer van de wegenwerken in de Keuvelhoekstraat in Knokke start op maandag 5 februari met riolerings- en wegenwerken in de Magere Schorre ter hoogte van de kruispunten met de Duivelsputlaan en Gladiolenlaan. Tijdens de werken zal het kruispunt met de Duivelsputlaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Ter hoogte van de Gladiolenlaan blijft de helft van de rijbaan open voor het verkeer. Tussen de Boslaan en de De Judestraat wordt het verkeer omgeleid via de Boslaan - Graaf Jansdijk - De Judestraat. Er is een plaatselijke omleiding vanaf het kruispunt met de Keuvelhoekstraat, van de Keuvelhoekstraat tot aan de Duivelsputlaan en vervolgens via de zuidelijke rijbaan van de Duivelsputlaan naar de Graaf Jansdijk. Deze wegenwerken zijn gepland tot en met vrijdag 9 februari. (MMB)