Hinder door onvoorziene werken

De rioleringswerken in de Knokkestraat ter hoogte van de Duinbergenlaan zijn afgewerkt. De aannemer kan echter nog niet starten met de bovenbouw omdat de nutsmaatschappijen nog onvoorziene werken moeten uitvoeren. Hierdoor is, naast de slechte weersomstandigheden van de voorbije weken, de uitvoeringsperiode langer dan gepland. De Knokkestraat blijft dan ook nog afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het kruispunt Duinbergenlaan-Knokkestraat zal opnieuw toegankelijk zijn voor het lokaal verkeer tegen half februari 2018. De Knokkestraat zelf zal begin maart 2018 opnieuw opengesteld worden voor het doorgaand verkeer. Op vraag van het gemeentebestuur heeft de aannemer in de kerstvakantie gezorgd voor een betere toegankelijkheid van de werfzone voor de aangelanden. (MMB)