Hinder door aanleg verkeersplateau 10 april 2018

Een nieuw verkeersplateau wordt vanaf 16 tot en met 27 april aangelegd op het kruispunt Westkapellestraat/Krommedijk en op het kruispunt Westkapellestraat/Heesterstraat in Knokke-Heist. Hierdoor zal het veiliger worden voor fietsers om de Westkapellestraat over te steken. Tijdens de werken is de Westkapellestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Heesterstraat tot voorbij het kruispunt met de Krommedijk. Er is een omleiding via de Hendrik Consciencestraat - Polderstraat - Knokkestraat - Maurice Lippensplein en Natiënlaan (en omgekeerd). De fietsers worden omgeleid via Hulststraat, Zonnebloemstraat en Krommedijk (en omgekeerd). Tijdens de werken blijft het trottoir toegankelijk. (MMB)