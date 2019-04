Hier maakten ze precies hetzelfde mee als in Parijs: “We beleefden de brand helemaal opnieuw” Mathias Mariën

16 april 2019

09u00 5 Knokke-Heist De verwoestende brand in de Notre-Dame brengt heel wat nare herinneringen boven in Westkapelle. Daar zagen ze zes jaar geleden, óók in de week voor Pasen, hun kerk op bijna identieke wijze in vlammen opgaan. Tijdens renovatiewerken aan het dak liep het destijds fout. “Het was een verschrikking toen ik de eerste beelden zag. Alles van zes jaar geleden kwam terug. Cultuurhistorisch is de brand in Parijs natuurlijk véél erger, maar tegelijk zijn er heel veel gelijkenissen”, zegt Jan Bode, voorzitter van de Kerkfabriek.

De vlammenzee over het dak, het instorten van de kerktoren ... De hallucinante beelden van de brandende Notre- Dame zullen nog decennialang in ieders geheugen gegrift staan. De lokale brandweerlui leverden een ongelijke strijd en waren niet opgewassen tegen de verwoestende vlammen. De enorme houtpartijen zorgden ervoor dat het dak bijna volledig verloren ging. In Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, kwamen de herinneringen aan de verwoestende brand van 26 maart 2013 spontaan terug naar boven. Op sociale media werd door tal van inwoners meteen de vergelijking met zes jaar geleden gemaakt.

Gelijkenissen

De Sint-Niklaaskerk in Westkapelle ging die bewuste 25ste maart volledig in vlammen op tijdens dakwerken. Wellicht bleef er na het branden van roofing iets smeulen. De beelden van toen staan nog steeds op ieders netvlies gebrand. De instortende kerktoren, de vlammenzee over het dak ... De gelijkenissen met de brand aan de Notre Dame zijn frappant. Ook toen moest de brandweer lange tijd nablussen. “Cultuurhistorisch is de brand in Parijs natuurlijk duizend keer erger”, zegt Jan Bode van de Kerkfabriek. “Maar het klopt dat er enorm veel gelijkenissen zijn. Eerlijk? Ik beleefde de brand van zes jaar geleden maandagavond opnieuw. Het was een verschrikking toen ik de beelden zag.” Wie de foto’s uit 2013 naast die van de brand in Parijs legt, kan de twee branden op bepaalde momenten amper uit elkaar houden. Vooral de beelden van de brandende en instortende kerktoren spreken tot de verbeelding. Opvallend: Frans president Macron sprak meteen na het uitbreken van de brand al over een heropbouw van de Notre-Dame. “Destijds maakten we hier precies dezelfde reflex. Zelfs tijdens de brand zit je al met een gevoel van: we willen dit hier volledig herstellen”, zegt Jan Bode. Ook daar is de gelijkenissen tussen de brand in Parijs en Westkapelle dus treffend. Net als de periode waarin het gebeurde: de week voor Pasen.

Op schema

Net als in Parijs bleven de structuren van de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle grotendeels bespaard van de brand. De heropbouw zit ondertussen in een laatste fase. Binnenkort wordt de spitstoren op het kerkgebouw geplaatst, waarna de kerk op 6 december officieel opnieuw in gebruik zal genomen worden. Dat de heropbouw van de Notre Dame zo snel zal gebeuren, is een utopie. Wellicht duurt het daar decennialang. Speciale maatregelen worden bij de arbeiders in Westkapelle niet genomen. De veiligheidsvoorschriften worden strikt opgevolgd zoals het hoort. Bij Jan Bode viel nog één zaak op. “Zowel bij onze brand als die in Parijs is het opvallend hoezeer iedereen meeleeft. Zelfs mensen die totaal niet gelovig zijn, worden duidelijk geraakt bij dergelijke tragedies.”