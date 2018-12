Het Zwin organiseert kerstwandelingen Mathias Mariën

07 december 2018

In de kerstvakantie organiseert het Zwin op 22, 23, 26, 27, 28, 29 en 30 december en 2, 3, vrijdag 4, 5 en 6 januari kerstwandelingen. De tocht start om 14.30 uur en een uurtje later kan je de slaaptrek van vogels naar het reservaat beleven. Opwarmen na de wandeling kan bij een kop warme chocolademelk of een dampende ghühwein. Toegang en prijzen via www.zwin.be/kerstwandelingen. Zowel voor ouders als kinderen belooft het een leuke ervaring te worden.