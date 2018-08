Het Zoute plant luxeflats op Kortrijkse ziekenhuiscampus 24 augustus 2018

De Knokse vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute heeft in Kortrijk de vroegere campus Maria's Voorzienigheid van ziekenhuis AZ Groeninge gekocht Compagnie Het Zoute wil er onder meer een nog te bepalen aantal luxeflats bouwen, op het terrein van vier hectare. Details volgen begin september. Het stadsbestuur van Kortrijk opteert voor woningen en flats en verder eventueel kantoren en mogelijk ook een supermarkt. Het vroegere ziekenhuis gaat tegen de vlakte. "We zien erop toe dat het project van Compagnie Het Zoute stedenbouwkundig én architecturaal van een hoog niveau is", verzekert schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). (LPS)