Het nieuwe dorp van Knokke-Heist 700 NIEUWE WONINGEN EN TAL VAN HANDELSZAKEN TEGEN 2023 MATHIAS MARIËN

12 juli 2018

02u40 2 Knokke-Heist Duinenwater in Knokke-Heist krijgt steeds meer vorm én blijkt betaalbaar voor iedereen. Er komen 700 nieuwe woningen mét golfterrein, commerciële ruimtes en groene zones. "De prijzen beginnen vanaf 275.000 euro: heel aantrekkelijk voor zowel jonge gezinnen als tweedeverblijvers", zegt verkoopsdirecteur Wouter Iliano.

Wie Knokke-Heist binnenrijdt langs de Natiënlaan, kan er amper naast kijken. Op een steenworp van het station wordt het Duinenwaterproject steeds zichtbaarder op de voormalige poldervlakte. Het uitzicht oogt alvast modern. Volgens projectontwikkelaar Triple Living is dat slechts het begin. Momenteel zijn al 175 appartementen en 40 huizen opgeleverd én bewoond. Op termijn moeten dat 700 woningen zijn. "Naast Knokke-Heist en Het Zoute is er met het Duinenwater een derde grote wijk ontwikkeld. We hebben letterlijk een nieuwe buurt gebouwd", klinkt het bij Triple Living. Verkoopsdirecteur Wouter Iliano ziet heel wat mogelijkheden voor het project. "De commerciële ruimtes zijn al voor een deel ingevuld. Zo zijn er een Albert Heijn, Aldi en AS Adventure. Laat ons zeggen dat het Duinenwaterproject steeds meer vorm begint te krijgen", zegt Iliano.





Golf, watersport

Volgens de verkoopsdirecteur moet tegen 2023 alles afgewerkt zijn. Tegen die tijd moeten ook alle leegstaande horecapanden ingenomen zijn. "Eigenlijk creëren we tegen die tijd een nieuw dorpje binnen de gemeente Knokke-Heist. Er zal heel wat te beleven zijn." Concreet komt er aan het Duinenwater een nieuw golfterrein met 18 holes, wordt er geïnvesteerd in 120 hectare groene zones én vormt de aanwezigheid van Put Van De Cloedt, een 11 hectare grote waterplas waar iedereen kan watersporten, een extra troef. Watersportclub Lakeside Paradise is op dat vlak de gedroomde partner. Wat het project - op een steenworp van het station van Knokke - ook bijzonder maakt, zijn de betaalbare prijzen. Een flat met één slaapkamer en ruime leefruimte is er al te vinden voor 275.000 euro. "Al is dat voor de snelle beslissers. Er is nog amper één appartement over aan die prijs", zegt Wouter Iliano. "Het merendeel van de appartementen wordt aangeboden tussen de 300.000 en 500.000 euro. Al heb je er natuurlijk ook die richting het miljoen gaan. We hebben een heel breed gamma."





Met het Duinenwaterproject speelt de vastgoedontwikkelaar in op de nieuwe trend om aan de kust op 'de tweede lijn' te bouwen. Belangrijkste reden daarvoor is dat de Zeedijk volgebouwd én verouderd is. Bovendien swingen de prijzen er de pan uit. "Met het Duinenwaterproject mikken we zowel op (jonge) gezinnen, oudere mensen als tweedeverblijvers", klinkt het bij de vastgoedontwikkelaar. "Het is nu al een wijk die sterk leeft. Het wordt dus zeker geen spookbuurt waarbij in de winter iedereen wegtrekt."