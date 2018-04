Het lijkt wel zomer: 250.000 dagtoeristen VOLLE HOTELS AAN KUST EN STRANDPRET DANKZIJ TOPWEER BART HUYSENTRUYT

09 april 2018

02u39 0 Knokke-Heist De kust heeft met 250.000 dagtoeristen een eerste topweekend achter de rug, met volle hotels en - vooral zaterdag - lange rijen aan de ijsjeskramen en goedgevulde terrassen. "Nu hopen op nóg wat mooie dagen deze vakantie", zegt Glenn De Langhe van Bo Beach in Blankenberge.

De zon was vooral zaterdag volop van de partij en de temperatuur klom aardig richting 20 graden, dus traditioneel was het dan druk op de weg richting kust. Door een ongeval op de E40 ter hoogte van Beernem was het eergisteren een tijdlang meer dan een uur aanschuiven. Wie voor het spoor koos, had meer geluk: de NMBS legde zowel zaterdag als zondag extra treinen in naar Oostende en Blankenberge. "We hebben per dag zo'n 10.000 extra zitplaatsen gecreëerd in de treinen, en we merkten dat dat echt nodig was", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. "De wagons zaten goed vol, met ongeveer 700 mensen per trein richting kust." Provinciaal toerismebedrijf Westtoer vermoedt dat er zo'n 250.000 dagjesmensen de kust opzochten. "Dat is veel voor de paasvakantie. Wie zon zegt, zegt meteen ook kust. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden", stelt Dirk Marteel van Westtoer.





Straatacts

Op het strand van Blankenberge was het een weekend lang gezellig druk. Dat merkten de badkarhouders aan hun omzet. "Vrijdag was al een voltreffer, en zaterdag werd nog beter", zegt Glenn De Langhe van Bo Beach-bar. "Zondag bleef het lang mistig en was de zon vaak wat afwezig. Maar dit was de ideale aanloop naar 1 mei en daarna de grote vakantie uiteraard." Volgens Blankenbergs schepen van Toerisme Philip Konings (Open Vld) zaten de hotels zo goed als allemaal vol. "Het is een meevaller voor onze ondernemers. Ook ons evenement Strat'e Varia met straatacts heeft volk vanuit het binnenland tot in Brugge gebracht. Op de Grote Markt stonden zaterdagavond 4.500 mensen te genieten van het slotspektakel. Eens te meer een bewijs dat evenementen op zo'n weekends belangrijk zijn."





Urb Sea-café

IJsjesverkopers wreven zich eveneens in de handen, want aan hun kramen werd het erg druk. Bij Glacier de la Poste op de Zeedijk in Knokke was de rij bij momenten lang. "Het was hard werken", klinkt het bij de verkoopster. "Maar bij zo'n weer smaakt een ijsje dubbel zo goed." Ook in Zeebrugge niets dan tevreden gezichten. De nieuwe hotspot Urb Sea-café op het strand zag vooral op zaterdag veel volk. "Ik ben heel tevreden, want dit is pas ons tweede weekend", vertelt Conny Vergracht. "De bekendheid moet nog wat groeien, maar het mooie weer heeft ons een duwtje in de rug gegeven. We verwachten heel veel van de volgende maanden."