Het hoeft niet altijd een ijsje te zijn: proef 'summer roll' 17 juli 2018

Op de Zeedijk aan het Albertstrand in Knokke is Rice 'N Roll geopend. Het idee: Vietnamese rijstrolletjes opgevuld met heel wat lekkers.





"We mikken vooral op liefhebbers van lekkere en gezonde 'summer rolls'. Het is onze bedoeling om een hotspot te worden in Knokke", zegt Peter Michaels. Het aanbod bij Rice 'N Roll is divers. "Er is voor ieder wat wils", zegt Michaels. "Cheesy Bacon, Samba Egg of Red Vegan om er maar een paar te noemen." Zowel vegetariërs als liefhebbers van een stukje vlees komen er dus aan hun trekken. "Met Rice 'N Roll willen we 'summer rolls' toegankelijk maken voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat de inwoners van Knokke én de vakantiegasten de lekkere en snelle hap zullen smaken. De eerste reacties van onze klanten zijn lovend", aldus Peter Michaels. (MMB)