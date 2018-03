Het Anker werkt mee aan 'Duurzaam naar school' 21 maart 2018

02u23 0

Goed nieuws voor de nieuwe leerlingen van basisschool 'Het Anker' in Knokke-Heist. De ouderraad heeft immers zijn schouders gezet onder het project 'Duurzaam naar school'. Voortaan ontvangen alle instappertjes een hervulbare waterfles als welkomstgeschenk. Deze flesjes werden aangekocht door de ouderraad. Zo willen ze aan de ouders het signaal geven dat duurzaam naar school ook in kleine dingen 'groot' kan zijn. "Een frisse 'pint' water tappen van de kraan is minstens even gezond als het flessenwater uit de winkel", klinkt het. De peuters zijn er alvast zeer tevreden mee. Zij kregen als eerste een herbruikbare fles. De flesjes zijn aangepast aan de kinderen en hebben de vorm van een aap of uil. (MMB)