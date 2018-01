Herstellingswerken aan rotonde van start 22 januari 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vandaag met de herstelling van de vangaril aan de balkonrotonde langs de Natiënlaan in Knokke. Vorige week kon u hier nog lezen dat sinds de aanleg van de rotonde in september er al minstens acht ongevallen gebeurden.





Steevast klonk dezelfde uitleg: een slechte verlichting en signalisatie. Daar komt nu dus verandering in. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) laat ook voorsignalisatieborden plaatsen om de chauffeurs er attent op te maken dat ze een rotonde naderen. Op de reling rond de rotonde komen er reflectoren. Er zijn ook 'verlooplichten' voorzien voor het verkeer dat uit de richting van Antwerpen komt. Afhankelijk van het weer zijn deze werkzaamheden gepland tot 2 maart. Tijdens de duur van de werken zal de binnenste linkerrijstrook van de rotonde niet toegankelijk zijn voor het verkeer. (MMB)