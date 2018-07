Hele zomer 'Groeten uit...' Cartoonfestival 03 juli 2018

Het Cartoonfestival op het Heldenplein verwelkomt opnieuw de hele zomer de liefhebbers van de betere humor. Thema-expo dit jaar is 'Groeten uit...'.

Met ongeveer 90.000 bezoekers is het Cartoonfestival de jongste jaren uitgegroeid tot het familievriendelijkste belevingsevenement aan de Belgische kust. Alles samen hangen er ruim 400 cartoons vol humor en spitsvondigheid.





De thematentoonstelling is dit jaar 'Groeten uit...'. Tien Belgische cartoonisten gingen met het thema toerisme aan de slag. Het resultaat zijn honderden prachtige en hilarische cartoons. Geïnteresseerden kunnen die gratis bewonderen in de fraai ingeklede tent en kindvriendelijke themaruimtes.





Onder andere een aparte interpretatie van de beste en slechtste vakantiesouvenirs zal er te zien zijn. Al is er natuurlijk veel meer. Zo zijn er heel wat LEGO-opstellingen te bezichtigen. Kinderen kunnen grappige souvenirkaartjes verzamelen of langs de speciale kinderingang op speurtocht vertrekken. Ook leuk is de Photobooth. Naast de thematentoonstelling zijn ook de geselecteerde cartoons van de Gouden Hoed en de Press Cartoon Belgium aanwezig in het Cartoonpaviljoen. De tentoonstelling loopt nog tot 2 september en is elke dag open van 10 tot 19 uur. (MMB)