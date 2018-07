Hele zomer extra activiteiten in Zwin Natuur Park 12 juli 2018

De provincie organiseert tot vrijdag 31 augustus extra activiteiten in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Alle activiteiten zijn inbegrepen in de toegangsprijs. Van 10.30 uur tot 17 uur staat een Zwingids klaar in de kijkhut om uitleg te geven over de vogels op en rond het broedeiland. In de labohut kunnen de bezoekers kennismaken met de wereld van de zoetwaterdiertjes. In de ringhut is er doorlopend een film te zien over het ringen van de vogels. Op zaterdag 28 en zondag 29 juli is er een presentatie over vlinders naar aanleiding van het Vlindertelweekend van Natuurpunt. Elke woensdag is er een gids aanwezig in het park die uitleg geeft over de typische fauna en flora van het Zwin en afwisselend rond een bepaald thema zoals de ooievaar, de lepelaar, de boomkikker, het lamsoor, libellen en dagvlinders. Elke namiddag, tussen 13.45 uur en 17 uur, is er extra animatie in het kijkcentrum en in de boshut. Daarnaast kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar deze zomer ook op zoek gaan naar de schatkist van 'Vlieg' in het Zwin Natuur Park. De zoekkaart om deel te nemen, is te verkrijgen aan het onthaal in het bezoekerscentrum bij aankoop van een toegangsticket. (MMB)