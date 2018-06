Handelaars Lippenslaan trakteren werklieden 02 juni 2018

Belofte maakt schuld. Tijdens de infovergadering over het aanleggen van een nieuw wegdek in de Lippenslaan zeiden enkele lokale handelaars dat - als de aannemer de krappe planning zou waarmaken - ze op het einde van de werken de werklui zouden trakteren op een bak bier. Aangezien het ernaar uitziet dat de aannemer in zijn opdracht zal slagen, werden alle werknemers uitgenodigd bij slagerij Van Dycke voor een drink en knabbel.





(MMB)