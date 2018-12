Handelaars Dumortierlaan uitzonderlijk open tot 21 uur mét hapje en modeshows MMB

28 december 2018

De handelaars in de Dumortierlaan hebben heel wat inspanningen geleverd om hun shoppingboulevard een extra feestelijk tintje te geven met fonkelende kerstbomen en een zwarte loper. De meeste handelszaken blijven vandaag, vrijdag 28 december, ook open tot 21 uur. Heel wat handelaars bieden hun klanten een geschenkje aan, anderen trakteren met een hapje en een drankje, dj-sets of modeshows. De late night shopping in de Dumortierlaan ligt bovendien op het parcours van het Lichtfestival wat het eindejaarsshoppen nog een extra dimensie geeft.