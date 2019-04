Gsm in de cel doet ramkrakers de das om: speurders luisteren twee daders af in cel en kunnen zo derde verdachte oppakken Siebe De Voogt

11 april 2019

13u51 1 Knokke-Heist Twee Roemenen hangt in de Brugse rechtbank drie jaar cel boven het hoofd voor de ramkraak vorige zomer bij kledingzaak Philipp Plein in Knokke-Heist. Twee andere betrokkenen riskeren tot twee jaar. Het gerecht kon hen identificeren door de gsm van de ramkrakers af te luisteren in hun cel.

De drieste ramkraak vond plaats in de nacht van 16 op 17 juli. Een bewoonster van de Kustlaan in Knokke-Heist zag kort na middernacht hoe drie gemaskerde mannen de vitrine kapot gooiden van de Philipp Plein-winkel. “De vrouw zag hoe de verdachten hopen kledij naar een BMW droegen en uiteindelijk wegreden”, sprak de procureur donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. De politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging op de wagen in. In het Oost-Vlaamse Sint-Laureins kreeg de BMW een klapband. In de wagen trof de politie liefst 64.000 euro aan dure merkkledij aan.

Gsm in cel

Vasile-Anton B. (31) en Adrian G. (31) werden meteen in de boeien geslagen en zitten sindsdien in voorhechtenis. De derde ramkraker kon vluchten. “Zijn identiteit wilden zijn kompanen niet vrijgeven. Eén van hen bleek een gsm in zijn cel te hebben. We luisterden de gesprekken af en ontdekten zo dat de derde inbreker zich had verschanst in Sint-Laureins en een dag later daar was opgepikt. De derde ramkraker hebben we niet kunnen vatten, maar de chauffeur is hier vandaag wel aanwezig.” De twee gevatte ramkrakers bleken echte beroepscriminelen te zijn. Vasile-Anton B. bleek een Europees strafregister van liefst 57 pagina’s te hebben. Hij kon intussen via aangetroffen DNA ook gelinkt worden aan een brutale home invasion een nacht voor de ramkraak in het Nederlandse Susteren. Samen met anderen drong hij de woning van een bejaard koppel binnen. De 82-jarige bewoner werd na een schermutseling letterlijk in de kelder gegooid en urenlang opgesloten samen met zijn 77-jarige echtgenote. De man liep breuken op aan zijn oogkas, kaak en ribben.

Na afloop van het dossier rond de ramkraak zal B. voor die feiten aan Nederland worden uitgeleverd. Voor de drieste inbraak in Knokke hangt hem, net als Adrian G. drie jaar cel boven het hoofd. Hun advocaten vragen een straf met uitstel. De chauffeur die de derde ramkraker oppikte riskeert twee jaar gevangenisstraf, maar ontkent dat hij op de hoogte was van wat er was gebeurd. Ook de echtgenote van de man moest zich donderdagmorgen verantwoorden, omdat ze op haar naam simkaarten aankocht voor de bende. Zij riskeert één jaar cel. Uitspraak op 9 mei.