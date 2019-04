Grootschalige zoekactie op strand Het Zoute kent goede afloop: jongetje (4) wandelt zelf naar huis... en kruipt in bed Mathias Mariën en Jelle Houwen

16 april 2019

20u21 142

Op het strand van Knokke ter hoogte van Het Zoute werd dinsdagavond een grote zoekactie gehouden naar een verdwenen jongetje van 4 jaar. Er werd met man en macht gezocht maar de zoekactie kende gelukkig een goede afloop: het knaapje bleek meer dan een kilometer alleen naar huis te zijn gewandeld en kroop daar vermoeid in bed.

Rond 19 uur kwam daar de melding dat een 4-jarig jongetje verdwenen was en laatst was gezien aan de Glacier De La Poste van Het Zoute. Het kindje was dan al geruime tijd vermist geweest zijn. Het ging om een jongetje met lichtblauw vestje en lange blonde haren. Het kind was aan zee op vakantie met zijn familie en ontsnapte wellicht aan de aandacht van zijn ouders toen die een ijsje aan het bestellen waren en liep het daarna verloren. De familie schakelde daarop hulp in. De politie verwittigde op haar beurt de brandweer en ook de NH-90 helikopter werd de lucht ingestuurd. Het tutje van het kindje werd vrij snel teruggevonden zijn op een plein in de buurt waardoor het weinig waarschijnlijk was dat het jongetje richting zee was gegaan. Toch werd de noodprocedure drenkeling aan zee opgestart. Er werd met man en macht verder gezocht, zowel op de zeedijk, het strand, als in het water. De NH-90 vloog bijvoorbeeld vlak boven de waterlijn rondjes tussen de Nederlandse grens en Knokke-Heist. Ook op het water werd voor alle zekerheid gezocht: daar gingen verschillende boten de kustlijn af. Rond 20.30 uur kwam dan verlossend nieuws: het jongetje werd in goede gezondheid teruggevonden en herenigd met zijn ouders. Het bleek dat het knaapje zelf de weg naar huis wist en daar alleen was toegekomen. Daar was hij vermoeid in zijn bedje gekropen en werd daar uiteindelijk teruggevonden.