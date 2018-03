Groen en sp.a samen naar kiezer 14 maart 2018

02u33 0

Groen en sp.a Knokke-Heist bundelen voor de gemeenteraadsverkiezingen de krachten in een kartel. Dat maakten beide partijen maandagavond bekend. Luc Lierman (Groen) en Katrien Anteunis (sp.a) trekken de lijst, die 31 kandidaten zal tellen. De groenen en de socialisten sturen aan op een duidelijke koerswijziging in Knokke-Heist. In de plaats dat Knokke-Heist een 'exclusieve gemeente' is, willen de partijen dat ze zich ontpopt tot een 'inclusieve gemeente', waar het voor alle inwoners op elk vlak goed om wonen en leven is. Kansarmoede, betere mobiliteit, natuur en milieu en lokale democratie zijn de strijdpunten van de nieuwe kartelpartners. (MMB)