Grenspalen in het Zwin symbolisch verplaatst door uitbreidingswerken Mathias Mariën

01 december 2018

10u33 0

Natuurgebied het Zwin in Knokke-Heist is volop in verandering. Sinds 2016 werken Nederland en Vlaanderen samen om dit stuk grensoverschrijdende topnatuur in stand te houden en uit te breiden met 120 hectare. Drie 19de-eeuwse grenspalen die in het uitbreidingsgebied stonden, krijgen daarom noodgedwongen een nieuwe plek. Het gaat om de grenspalen GP 365, 366 en 368. Deze 19de-eeuwse palen bevinden zich in het uitbreidingsgebied waarin de zee de hoofdrolspeler wordt. Verplaatsen was dus noodzakelijk, net als een nieuwe betonnen fundering voor de palen. Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland, Han Polman en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, namen de taak op zich. “Het spreekt voor zich dat dit een symbolisch moment is en geen geografische wijziging van de landsgrenzen”, klinkt het bij het Zwin. “Het terugplaatsen van de grenspalen is hét moment dat de laatste fase van de uitbreidingswerken inluidt. Inmiddels is de geul vergroot en verdiept. Er is ook een nieuwe dijk aangelegd die ons zal beschermen tegen overstromingen uit zee. Op de nieuwe dijk worden de fiets- en wandelpaden momenteel afgewerkt en worden de uitkijkpunten voorzien van uitnodigende zitbanken en fietsenstallingen."