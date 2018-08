Gratis topfeest! Mevrouw Dimitri Vegas draait op strand 20 augustus 2018

Met een spetterende dj-set heeft Mattn zaterdag ambiance gebracht op het strand van Knokke-Heist. DJ Mattn is het alter ego van Anouk Matton, de echtgenote van Dimitri Vegas. Hij mag zich samen met zijn broer Like Mike bij de beste dj's ter wereld noemen. Anouk Matton werd uitgenodigd door de stranduitbating van La Plage in Knokke. Ze speelde al op verscheidene grote en internationale podia, zoals Tomorrowland. De toegang was zaterdag voor iedereen gratis. "En dat hebben we geweten, want het werd erg druk", zegt organisator Yves De Prins. (BHT)