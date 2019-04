Gratis ontbijt voor alle gezinnen uit Knokke-Heist MMB

11 april 2019

15u16 0 Knokke-Heist Op zondag 28 april lanceert het gemeentebestuur van Knokke-Heist het Huis van het Kind. Alle gezinnen uit de gemeente zijn welkom op een gratis ontbijt en straatfeest met kinderanimatie in de de Vrièrestraat in Heist.

Vanaf 8.30 uur kunnen alle gezinnen die ingeschreven zijn, ontbijten tot 10.30 uur. De kinderanimatie loopt nog door tot 11.30 uur.

Huis van het Kind

Op deze manier kan iedereen op een leuke manier kennis maken met het Huis van het Kind. Dit is geen fysieke plaats, maar een samenwerking van verschillende diensten die werken met gezinnen en kinderen. Bij elke partner van Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht met alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning en zo veel meer. Inschrijven voor het ontbijt is verplicht vóór 26 april 2019 en op het nummer 050 530 900. Het ontbijt vindt plaats in de de Vrièrestraat in Heist. Bij regenweer is er een binnenlocatie voorzien.