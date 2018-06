Gratis met strandrolstoel tot aan vloedlijn 30 juni 2018

02u30 0

In Knokke-Heist zijn deze zomer op verscheidene plaatsen op het strand 'passerellen': houten looppaden waarop je op een vlotte manier naar de zee kan. Daarnaast kunnen mindervaliden of mensen die slecht te been zijn ook gratis een strandjutter (strandrolstoel) ontlenen. Hiermee kan je door het zachte zand tot aan de vloedlijn geduwd worden en zelfs in het water gaan. "Zo zijn strand en zee toegankelijk voor iedereen, mobiel én minder mobiel", klinkt het bij de gemeente. De strandjutter wordt gratis uitgeleend in juli en augustus tijdens de openingsuren van de reddingsdienst (van 11 tot 18.30 uur). Het volstaat om je identiteitskaart af te geven aan de strandhulppost op het Albertstrand (ter hoogte van de Zwaluwenlaan). Reserveren kan via 050/51.20.26. Wie zich met de rolstoel in het water begeeft, moet dit altijd doen in een bewaakte zone. Bij een gele of rode vlag moet je je eerst aanmelden bij de redders die een ritje door het Noordzeewater niet zullen toestaan als de zee te gevaarlijk is. (MMB)