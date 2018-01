Gratis klinken op het nieuwe jaar 02u34 0

Op zondag 14 januari om 11 uur nodigt het gemeentebestuur van Knokke-Heist alle inwoners, tweedeverblijvers en toevallige passanten uit op de gratis nieuwjaarsreceptie Klink & Drink op het overdekte Alfred Verweeplein. Op deze gezellige bijeenkomst kun je genieten van een glaasje bubbels, een warme kop glühwein of chocomelk van Oxfam en verschillende streekbieren van Paljas. De 8-koppige XL Band zorgt dit jaar voor een stevig en swingend optreden. Met twee professionele stemmen, indrukwekkende blazers en een mix van topmuzikanten heeft deze band zich de voorbije jaren weten op te werken tot een van de beste dans- en begeleidingsorkesten van België.





Ze weten dan ook als geen ander hoe je een publiek in beweging brengt. Van jong tot oud, van chique tot hip, iedereen gaat gegarandeerd uit de bol. De brasserieën op het Alfred Verweeplein en in de Lippenslaan pakken traditiegetrouw weer uit met heerlijke Klink & Drink-menu's tegen democratische prijzen. Ideaal om je hongerige maag te vullen en daarna de koopjesjacht aan te vatten richting Zeedijk. Op het strand ter hoogte van het Rubensplein kun je op de Winterdrink van de Jeugdraad nog kiezen uit een hele reeks hartverwarmende degustiefjes.





