Gratis kerstconcert 02u51 2

De Koninklijke Harmonie De Zeegalm en Strijkorkest nodigen vandaag iedereen uit op hun gratis kerstconcert, van 17 tot 18 uur in de Heilig Hartkerk in Knokke. Op het programma staan een bloemlezing van traditionele kerstmuziek, songs uit het oorlogsjaar 1917 en klassieke composities. Na het concert kan je napraten met een glühwein of warme chocolademelk, gratis aangeboden door KH De Zeegalm en Strijkorkest Knokke. (MMB)