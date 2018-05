Gratis hulp voor digitale problemen 17 mei 2018

Bibliotheek Scharpoord in Knokke-Heist pakt vanaf eind mei uit met een nieuwe dienstverlening: gratis hulp bij digitale problemen.





Heb je vragen over je gsm, smartphone, tablet, laptop ... Wat is Google Earth? Lukt het niet om een Facebook-account aan te maken, of wil je hulp met de privacy instellingen? Hoe kun je gratis videobellen via Skype en Whatsapp? Met deze en andere vragen kun je vanaf nu terecht in Bibliotheek Scharpoord, elke laatste maandag van de maand, van 10 tot 12 uur.





Je krijgt gratis advies en antwoorden, zowel voor Apple-toestellen als voor Android-toestellen. Reserveren op voorhand is niet nodig. Tijdens schoolvakanties of feestdagen is de dienstverlening gesloten. (MMB)