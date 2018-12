Gratis expo in Museum Sincfala MMB

17 december 2018

Tot 21 april 2019 kun je in Museum Sincfala gratis de expo “interbellumkunstenaar dr. Reimond De Beir” bekijken. De naam De Beir doet bij velen in Knokke-Heist een belletje rinkelen. Zijn dokterswoning in de Dumortierlaan is bekend als het ‘Zwart Huis’. Reimond De Beir was behalve huisdokter ook een autodidact kunstenaar en werkte zowel met gouache, houtskool, als met de pen. Bovendien was hij een groot kenner en verzamelaar van kunst. Wie sappige anekdotes wil horen, reserveert best een gidsbeurt die iedere zondagvoormiddag plaatsvindt. Constant Permeke, Floris Jespers, Door Boerewaard, François Gos en uiteraard Rik Wouters waren goede vrienden van de dokter. De Beir ontmoette op zijn ronde heel wat Knokkenaars die hij portretteerde. Ko Slekke is er één van. Maar hij tekende ook de Zwinstreek met zijn polders, dijken met tronken en het vee in de weiden. Tijdens de expo krijg je een selectie van 95 werken te zien en in een film van 20 minuten vertelt de familie De Beir over hun (groot)vader en zijn uitzonderlijk leven. De kers op de taart is een meer dan geslaagde poging om de bezoeker een indruk te geven van het leven in het ‘Zwart Huis’.