Gratis expo in cultuurcentrum 10 april 2018

Nog tot 21 juni kun je op het terras van het cultuurcentrum in Knokke-Heist terecht voor de nieuwe Buiten Beeld-tentoonstelling, dit keer met werk van kunstenares Bela Silva. 'Buiten Beeld' zet letterlijk beelden buiten. Drie keer per jaar en telkens bij de start van de herfst, de winter en de lente toont curator Luc Michils op het dakterras van Cultuurcentrum Scharpoord het werk van een jonge of minder gekende kunstenaar. Luc Michils: "Als lid van de kunstcommissie van het nieuwe ziekenhuis Zeno kwam ik in contact met Benoit Van Innis, de kunstenaar die de mozaïeken realiseerde in het metrostation Maelbeek; ondertussen gekend door de afschuwelijke bomaanslagen van 22 maart 2016. Benoit kreeg de opdracht om een aantal zuilen in de imposante inkomhal van Zeno te decoreren. Hij liet me kennismaken met het prozaïsche werk van zijn partner Bela Silva, een Portugese kunstenares die organische, sensuele sculpturen in klei vervaardigt, die zij vervolgens met kleur emailleert en bakt." De expo is elke dag gratis te bezoeken.