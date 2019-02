Graffititagger ‘Break’ vraagt lichtere straf in beroep: “Ik werk nu voor de gemeente om straten op te ruimen” Jeffrey Dujardin

19 februari 2019

18u35 0 Knokke-Heist Een 26-jarige man uit Knokke-Heist heeft een lichtere straf gevraagd in het Gentse hof van beroep. De jongeman kreeg in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden omdat hij liefst 27 graffititags aanbracht in de kustgemeente. “Ik heb al een deel tags zelf verwijderd”, verklaarde Bjorn L.

In Knokke-Heist doken er in januari en februari 2017 overal tags op. Op liefst 27 plaatsen in de kustgemeente stond er ‘Break’ te lezen, en vooral op eigendommen van Eandis en gevels van appartementsgebouwen. De politie dreef de patrouilles op en kreeg op basis van camerabeelden en een analyse van de tags Bjorn L. (26) in het vizier. Een alerte patrouille zag de man en trof in zijn rugzak enkele spuitbussen aan.

Werkt nu voor stadsdienst

L. bekende meteen de feiten. “Ik heb zelf al een deel verwijderd”, zei hij in beroep. “Ik werk nu bij de stadsdienst, waarbij ik verantwoordelijk ben voor het opruimen van de straten.” Zijn advocaat vroeg de opschorting van straf. Procureur-generaal De Smet gelooft dat de twintiger op het goede pad is, “Hij werkt en doet de inspanningen. Het schuldbesef is er ook. Hoe dan ook, de burgerlijke partij zal vergoed moeten worden. Ik vraag een probatieopschorting of werkstraf.” Het hof zal zich hierover uitspreken op 27 maart.