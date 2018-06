Graffitispuiters teisteren strand VANDALEN LATEN ZELFDE 'TAG' ACHTER OP CABINES EN BARS MATHIAS MARIËN

11 juni 2018

02u28 0 Knokke-Heist Vandalen hebben vrijdagnacht op het strand van Knokke-Heist cabines, panelen, dekzeilen én bars beklad met graffiti. De daders lieten overal dezelfde 'tag' achter. "Ik vrees dat alles herschilderen de enige optie is", zucht Frederik Torresan van beachbar Pura Vida.

Het was een onaangename verrassing voor drie stranduitbaters toen ze zaterdagochtend de deuren van hun beachbar wilden openen. In de omgeving van het Rubensplein waren vandalen vrijdagnacht druk in de weer geweest om hun stempel te drukken. Op tal van plaatsen werd dezelfde 'tag' achtergelaten. 'TOSK' verwijst volgens wat opzoekingswerk naar een etnische groepering en wordt op verscheidene plekken in de wereld gebruikt bij graffitiwerk. Voor de gedupeerde stranduitbaters maakt dat weinig verschil: zij blijven met de troep achter. Ook de gemeente zelf deelde in de brokken. Een splinternieuwe redderscontainer kreeg namelijk een tag. Die kon ondertussen wel al verwijderd worden. Een van de grootste slachtoffers is Frederik Torresan van Pura Vida. De vandalen bekladden zowel de voor-, zij- als achterkant van de bar. "Eerlijk? Het was enorm schrikken toen we zaterdagochtend arriveerden. Zoiets verwacht je helemaal niet op het strand", aldus Frederik. Het verwijderen bleek al snel een moeilijk karwei. "Er bestaat een speciaal product om de graffiti weg te krijgen. Al lost dat ook niet alles op. De verfrestjes zullen altijd voor een deel zichtbaar blijven." Pura Vida kon zaterdagmiddag wel gewoon de deuren openen. Al keken ook de klanten raar op toen ze de ongewenste 'kunstwerken' opmerkten. "Zij hadden dezelfde reactie als ikzelf: wie doet nu zoiets? Het is duidelijk dat die vandalen niet stilstaan bij de gevolgen. Graffiti opkuisen is allesbehalve een aangename job en kost ook veel geld", zegt Frederik.





Camerabeelden

Sterker: om de panelen helemaal proper te krijgen, lijkt alles opnieuw schilderen de enige optie. "En dan moet het echte zomerseizoen nog beginnen. Hopelijk blijft het bij deze ene vandalenstreek", zegt Torresan. Ook even verderop bij Waikikibeach en Brunello's Beach Club aan het Rubensplein lieten de vandalen een spoor na. Net als op tal van dekzeilen en cabines op het vrij strand. "Je kan proberen om het proper te krijgen, maar dat lukt amper. Ook wij moeten een deel overschilderen", zegt Cédric Goudaillier van Waikikibeach. De politie bevestigt dat er een onderzoek loopt. Voorlopig is er nog niemand opgepakt. Vooral camerabeelden uit de buurt moeten meer duidelijkheid brengen. Het is allesbehalve de eerste keer dat Knokke-Heist krijgt af te rekenen met een graffitispuiter. Eind vorige maand nog werd een 25-jarige man veroordeeld tot vijf maanden voorwaardelijk voor 27 tags begin 2017.