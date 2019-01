Gouverneur Carl Decaluwé tikt Knokke-Heist op de vingers voor gevoerde campagne tegen proefeiland “Getoonde affiches in straatbeeld strookten geenszins met de realiteit” Mathias Mariën

10 januari 2019

13u52 0 Knokke-Heist West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé tikt het gemeentebestuur van Knokke-Heist op de vingers voor de gevoerde campagne ‘Stop het Eiland’. Oppositiepartij N-VA had klacht ingediend omdat er volgens hen ‘fake news’ werd verspreid. Er worden evenwel geen maatregelen genomen tegen het schepencollege. “Een spijtige zaak voor de inwoners die foutieve informatie kregen”, reageert fractieleidster Cathy Coudyser.

De mogelijke komst van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist was de voorbije zomer het gespreksonderwerp nummer één in de lokale politiek. Volgens burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) was zijn enige opzet van de campagne om het proefeiland tegen te houden en was er van een verkiezingsstunt geen sprake. Ook ‘fake news’ werd er volgens de burgervader niet verspreid. Het afvoeren van de plannen eind 2018 was voor het voltallig gemeentebestuur dan ook een enorme opluchting en betekende meteen het einde van de campagne. Oppositiepartij N-VA stelde zich echter vragen bij de gevoerde politiek en de gebruikte middelen. Zo werden in het straatbeeld affiches getoond met lekkende vaten en schepen die vlakbij het strand varen. Hetgeen volgens de partij alles behalve de realiteit toonde. “Daarop beslisten we klacht in te dienen bij de West-Vlaamse gouverneur, die toezicht houdt op de lokale besturen”, zegt fractieleidster Cathy Coudyser.

Houden aan deontologie

Volgens N-VA mocht de gevoerde campagne niet betaald worden met overheidsmiddelen. Gouverneur Carl Decaluwé liet de zaak onderzoeken en tikt het schepencollege van Knokke-Heist nu op de vingers. “Ik zal het college verzoeken om zich in de toekomst strikt te houden aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de beginselen van behoorlijk bestuur en de deontologisch regels. De gebruikte campagnebeelden zoals lekkende vaten op het strand en schepen vlakbij het strand stroken geenszins met correcte informatie’”, schrijft de gouverneur in een antwoord naar N-VA. “Ook aan de regelgeving inzake een verkiezingsjaar moet Knokke-Heist zich houden, want de campagne dateert van eind vorig jaar, in volle verkiezingsperiode.” Burgemeester Leopold Lippens blijft tot op vandaag echter benadrukken dat de gevoerde campagne niks met de verkiezingen te maken had. Hij vreesde enkel het einde van Knokke-Heist als badstad indien het proefeiland er zou komen. Ook het toerisme en de plaatselijke vastgoed zou in dat geval flink gekelderd zijn volgens het schepencollege. Hoewel gouverneur Decaluwé de klacht dus ernstig neemt, laat hij wel duidelijk verstaan dat er geen toezichtsmaatregel zal genomen worden. Volgens de gouverneur gebeurde er ook niks onwettig. Bij N-VA zijn ze alvast blij dat de klacht ernstig werd genomen en dat het schepencollege op de vingers wordt getikt.

Foutieve informatie

“Er is dus wel degelijk ‘fake news’ verspreid en er zijn duidelijk regels overtreden. Een spijtige zaak voor de inwoners die foutieve informatie kregen”, reageert fractieleidster Cathy Coudyser (N-VA). “Je mag van een burgemeester en zijn schepenen een voorbeeldfunctie verwachten, alsook enige deontologie, terughoudendheid en respect. Maar hun enige bedoeling was om de lokale N-VA te beschadigen in een verkiezingsjaar.”