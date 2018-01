Gouden jubileum voor Frans en Marie 02u54 0 Foto Mathias Mariën

Op zaterdag 6 januari vierden Frans Baeckelandt (72) en Marie Zanders (71) hun gouden huwelijksjubileum in restaurant Cédric in de Koningslaan in Knokke. Frans en Marie stapten op 5 januari 1967 in het huwelijksbootje in Menen. Ze mochten er uit handen van schepen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck een digitaal fotokader en de schriftelijke wensen van het Koningspaar in ontvangst nemen. Frans komt uit een gezin van zes kinderen. Marie had een warme thuis in een kroostrijk gezin met vier kinderen.





(MMB)