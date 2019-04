Gouden huwelijksverjaardag voor Annie en Robert MMB

09 april 2019

12u08 0 Knokke-Heist Robert De Baere en Annie Van den Bossche vierden hun gouden huwelijksjubileum in feestzaal Ter Mude. Het koppel stapte op 11 april 1969 in Damme in het huwelijksbootje.

Het paar heeft één dochter, Cinthia (uitbaatster van ’t Hapertje op het A. Verweeplein in Knokke). Het schepencollege vaardigde schepen Jan Morbee af om de felicitaties vanwege het gemeentebestuur over te maken.

Levensloop van Robert

Robert is geboren op 27 september 1945. Hij komt uit een gezin van 10 kinderen. Zijn vader was metser. Het gezin woonde in Sluis. Robert is beginnen werken aan de leeftijd van 15 jaar. Hij deed verschillende jobs. Robert deed legerdienst gedurende 1 jaar. Hij werkte als kelner in de “Blanke Top” in Cadzand gedurende 7 jaar. Vervolgens was hij, gedurende 43 jaar, kelner in Ter Mude.

Levensloop van Annie

Annie zag het levenslicht op 28 juli 1950. Ze komt uit een gezin van 4 kinderen. Haar vader was kraanman. Het gezin woonde in Damme. Annie liep school in Brugge. Vervolgens nam ze de taak van huisvrouw op zich.