Gezocht: vrijwilligers voor overzet amfibieën langs Bos- en Eikenlaan Mathias Mariën

21 februari 2019

13u39 2

In opdracht van het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de dienst 360° Groen van Footstep, een firma voor maatschappelijk betrokken ondernemen, opnieuw een afrastering langs de rand van het bos in de Bos- en Eikenlaan gerealiseerd. Op deze manier worden de amfibieën die uit hun winterslaap ontwaken en naar hun paringspoel trekken, verhinderd om de rijweg over te steken. Aan de afrastering vallen ze in ingegraven emmers en kunnen ze gemakkelijk door vrijwilligers naar de overkant gebracht worden. Meer dan 4.000 dieren overzetten vraagt echter veel handen. Daarom is Natuurpunt op zoek naar vrijwilligers. Heb je dus zin om ook eens een avondje kikkers en padden over te zetten? Aarzel dan niet en geef je naam op aan Stefaan Brinckman, voorzitter van Natuurpunt afdeling Knokke-Heist via stefaanbrinckman@gmail.com.