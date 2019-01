Gezocht: nieuwe naam voor Internationale Zwindijk Mathias Mariën

18 januari 2019

08u45 0 Knokke-Heist De Internationale Zwincommissie gaat op zoek naar een geschikte naam voor de nieuwe Internationale Zwindijk in Knokke-Heist.

In de zomermaanden lag de werf even stil tijdens het bouwverlof maar ervoor en erna werd er hard verder gewerkt aan de grachten rondom de nieuwe dijk. Ook de aanleg van de uitkijkpunten en het vlonderpad is gestart. Met de Zwinuitbreiding wordt ook de kustveiligheid verhoogd. De nieuwe dijk is bestand tegen een 4000-jarige storm. In een nieuw filmpje kom je hier meer over te weten.

Tegen de lente van 2019 zal de metamorfose en uitbreiding van het Zwin klaar zijn. Dit na bijna 20 jaar voorbereidend werk en 3 jaar werfactiviteit. Vanaf het voorjaar van 2019 krijgt de getijdennatuur zo weer alle kansen en zal de aantrekkingskracht voor zeldzame vogelsoorten weer groter zijn. Zeer binnenkort vindt de doorbraak van de oude internationale dijk plaats en tegen de lente van 2019 zal iedereen vanop het nieuwe fiets- en wandelpad van het uitgebreide Zwin kunnen genieten.

Kan jij een mooie naam bedenken? Bezorg die dan via communicatie@knokke-heist.be of via breinstorm.knokke-heist.be.

Meer info:

www.zwininverandering.eu