Gezocht: ijsberen. Watersportclub organiseert eerste ‘ijsduik’ en ‘wake for life’ voor het goede doel Opbrengst gaat integraal naar het Centrum van de Oostkust voor revalidatie en welzijnszorg Mathias Mariën

08 december 2018

09u19 1 Knokke-Heist Watersportclub Lakeside Paradise in Knokke-Heist laat Music for Life van Studio Brussel niet zomaar aan zich voorbijgaan en komt naar aanleiding van ‘de warmste week’ op de proppen met twee primeurs: een echte ijsduik en ‘wake for life’. De opbrengst van dit alles gaat integraal naar het CVDO, het Centrum van de Oostkust voor revalidatie en welzijnszorg.

Op zondag 16 december wordt iedereen verwacht voor de allereerste ijsduik ooit in het Duinenwatermeer. Aansluitend is er een wakeboardingdemonstratie van de beste wakeboarders uit Knokke-Heist en kun je de hele dag wakeboarders sponsoren per rondje dat ze draaien aan de kabel rond het Duinenwatermeer. Op het terras van Lakeside Paradise komt een grote verwarmde tent met winterbar van waaruit de wakeboarders te volgen zijn.

IJsduik

“Het wordt de allereerste ijsduik ooit in het Duinenwatermeer”, zegt de organisatie. “De start is om 11 uur stipt aan het terras van Lakeside Paradise, maar vanaf 10.30 uur kan iedereen er al terecht om samen met Phaedra Clarke van Sportoase een opzwepende en vooral verwarmende opwarming mee te doen.”De watertemperatuur zal ongeveer 7 graden Celsius bedragen. Op tijd komen is aangewezen omdat een ijsduik relatief kort duurt. Deelname aan dit alles kost 5 euro per persoon en al wie vooraf inschrijft krijgt een Lakeside Paradise ijsduikdiploma. De veiligheid ter plaatse zal verzorgd worden door mensen van het reddersteam Knokke-Heist. Wil je een diploma? Schrijf je vooraf in via www.lakesideparadise.be/event/ijsduik/. Ter plaatse op de dag zelf is iedereen uiteraard ook welkom.

Wake for Life!

Aansluitend op de ijsduik steken de beste wakeboarders uit Knokke-Heist van wal met een heuse demonstratie op onder andere het nieuwe obstacle ‘the wall’ en kan iedereen tot 16 uur hun rondjes sponsoren. Een rondje kost slechts 1 euro. In de praktijk komt het erop neer dat alle aanwezigen gedurende de hele dag kunnen bepalen hoeveel rondjes ze willen sponsoren en dat de wakeboarders die dan afhaspelen. De wakeboardbaan is open van 10 tot 16 uur. Eén rondje duurt anderhalve minuut. Lakeside Paradise rekent ook op de massale aanwezigheid van de wakeboarders aangezien zij op die manier gratis kunnen wakeboarden want al hun rondjes worden gesponsord.

Centrum van de Oostkust voor revalidatie en welzijnszorg

De watersportclub koos voor een goed doel uit eigen gemeente. Een organisatie die misschien niet bij het grote publiek gekend is, maar die wel zeer belangrijk werk verricht. Deze organisatie is gevestigd in Heist en bestaat uit meerdere delen. In het centrum zijn ze met man en macht aan het sparen voor een nieuwe bus. De nieuwe bus zou dienst doen voor Het Vlot. Het Vlot is een therapeutisch kinderdagverblijf en onderdeel van het Centrum van de Oostkust. De kindjes in Het Vlot komen uit de regio van Knokke-Heist, Brugge tot in Oostende. De organisatie wil dermate goed werk leveren dat ze alle kindjes met plezier bij hun thuis gaan ophalen. Maar dat gaat niet zomaar. De aan te kopen bus moet nog volledig omgebouwd worden naar de noden van deze kindjes. Alle stoelen moeten verstelbaar zijn, de bus moet rolstoelvriendelijk zijn en nog zo veel meer dure aanpassingen zijn vereist. Alle steun is dus welkom.